«И смешно, и грустно». В комитете Верховной Рады по вопросам энергетики отключили свет за неуплату — нардеп 27 июля, 10:15 Ярослав Железняк в связи с отключением шутит, насколько государство «эффективный собственник» (Фото:ColiN00B/Pixabay)

В среду, 27 июля, здание, в котором заседает сразу пара комитетов Верховной Рады, оказалось обесточенным.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

При этом причиной отключения света он назвал неуплату за электричество.

«И смешно, и грустно. У нас в здании комитета пропал свет. Отключили за неуплату. Самое забавное, что в этом здании находится наш комитет (по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики) и комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Раньше была такая же история с отоплением», — рассказал Железняк, уточнив, что спустя какое-то время свет все же вернули.

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По его словам, указанное здание формально принадлежит гостинице Национальная.

«Держава — эффективный собственник», — отметил хештегом нардеп.