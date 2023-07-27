«И смешно, и грустно». В комитете Верховной Рады по вопросам энергетики отключили свет за неуплату — нардеп
Ярослав Железняк в связи с отключением шутит, насколько государство «эффективный собственник» (Фото:ColiN00B/Pixabay)
В среду, 27 июля, здание, в котором заседает сразу пара комитетов Верховной Рады, оказалось обесточенным.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.
При этом причиной отключения света он назвал неуплату за электричество.
«И смешно, и грустно. У нас в здании комитета пропал свет. Отключили за неуплату. Самое забавное, что в этом здании находится наш комитет (по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики) и комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Раньше была такая же история с отоплением», — рассказал Железняк, уточнив, что спустя какое-то время свет все же вернули.
По его словам, указанное здание формально принадлежит гостинице Национальная.
«Держава — эффективный собственник», — отметил хештегом нардеп.