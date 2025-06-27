В Колумбии прошла крупнейшая в мире дегустация сыра, на которой собралось более 1000 участников

В Колумбии прошла масштабная дегустация сыра (Фото: Guinness World Records)

По случаю 80-летия колумбийская молочная компания Alpina Productos Alimenticios S.A.S BIC сделала крупнейшее в мире событие по дегустации сыра.

Об этом сообщили в Книге рекордов Гиннеса. Мероприятие состоялось 25 мая в колумбийском муниципалитете Сопо, что в департаменте Кундинамарка.

Организаторы пригласили всех любителей сыра в своей общине прийти и попробовать некоторые из продуктов, которые делают их бренд таким популярным в Латинской Америке и за ее пределами. Компания выбрала три разных сорта, которые символизируют историю, традиции и качество традиционных продуктов бренда Alpina.

На дегустацию пришло 1 180 участников собрались, они установили мировой рекорд.

Получение титула мировых рекордсменов / Фото: Guinness World Records
Установка рекорда Гиннеса / Фото: Guinness World Records

Судья Книги рекордов Гиннеса Наталья Рамирес присутствовала на месте и проконтролировала, чтобы мероприятие соответствовало всем ранее установленным правилам, а приготовление и качество продуктов соответствовали всем санитарным нормам потребления.

«Как официальный судья этой попытки установления рекорда, я рада быть свидетелем такого страстного собрания энтузиастов сыра. Это событие не только чествует искусство дегустации сыра, но и подчеркивает стремление компании Альпина к совершенству в молочной промышленности», — сказала она.

