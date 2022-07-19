Праздник приближается. В колонии на Хмельнитчине в салате оливье, который передали заключенному друзья, обнаружили наркотики 19 июля, 21:30 Салат с сюрпризом (Фото:Райковецкая исправительная колония/Facebook)

Работники колонии в Хмельницкой области обнаружили наркотики в посылке с салатом оливье. Всего там обнаружили 35 небольших свертков. Пакет присылали одному из заключенных исправительного заведения. Об этом сообщили в соцсетях Райковецкой колонии.

«В ходе тщательного осмотра данной посылки внутри пластикового ведра с салатом „Оливье“ было обнаружено 35 полиэтиленовых свертков с частицами таблеток белого цвета, извне похожих на наркотическое вещество», — говорится в посте.

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По данным фактов собрали материалы согласно действующему законодательству и сообщили работникам Хмельницкого РУП ГУ ЧП в Хмельницкой области. Следствие продолжается.

Напомним, ранее полиция Львовщины остановила водителя, у которого обнаружила признаки наркотического опьянения. Во время оформления протокола правонарушитель начал предлагать патрульным взятку, а его друг, сидевший на пассажирском месте, добавил, что смастерит для правоохранителей мангал, который «стоит 10 тысяч гривен».

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