Китаянка рассказала, что 22 года не смывала макияж и показала, как выглядит ее лицо

Реакция кожи на то, что долго не смывался макияж (Фото: Oddity Central)

37-летняя женщина из города Цзилиня, что в Китае прославилась в сети после того, как рассказала, что не смывала макияж должным образом более двух десятилетий. В итоге это вызвало сильную сыпь на ее лице.

Об этом сегодня, 9 июля, сообщило медиа Oddity Central. Китаянка, по имени Гао рассказала, что в раннем подростковом возрасте увлеклась маминой помадой и начала пользоваться косметикой, когда ей было 15 лет.

Однако она считала снятие макияжа «слишком хлопотным». Девушка руководствовалась принципом: «Зачем беспокоиться о снятии макияжа, если ты собираешься нанести его снова на следующий день?». Она лишь споласкивала лицо водой перед сном, а на следующий день наносила больше макияжа.

Несмотря на то, что у Гао всегда была проблемная кожа и акне, она была уверена, что ее кожа была в относительно хорошем состоянии, пока не появилась серьезная аллергическая реакция, которая вызвала отек и деформацию лица. В итоге ее лицо стало неузнаваемым.

Однако вместо того, чтобы обратиться к дерматологу, Гао пошла в клинику медицинской эстетики. Там ей сделали инъекцию «усилителя кожи», которая лишь усугубила ситуацию, и придала её коже фиолетовый оттенок.

«Зуд невыносимый. Я каждый день прячусь дома. Все мое лицо морщинистое и отвратительное. Я не решаюсь выйти на улицу, встретиться с людьми или завести друзей», — цитирует медиа Гао.