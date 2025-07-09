В гробнице китайского императора нашли самые старые в мире стальные иглы

9 июля, 15:30
Археологи в Китае нашли древние иглы, которые предназначались для медицинских процедур (Фото: Courtesy of Yang Jun/Global Times)

В одной из древних гробниц в провинции Цзянси на востоке Китая нашли иглы из стали для древней медицинской процедуры.

Об этом 8 июля сообщило медиа Interesting Engineering. Иглоподобные артефакты нашли в гробнице

Эти древние иглоподобные артефакты были найдены в знаменитой гробнице императору Лю Хэ из династии Западная Хань, больше известного как маркиз Хайхун. Ей более 2000 лет.

С помощью этой находки ученые могут узнать больше о передовых металлургических возможностях и медицинских практиках династии Западная Хань, и в частности о традиционной китайской практике акупунктура.

Археологи обнаружили пять игл внутри сломанной нефритовой трубки, помещённой в небольшую позолоченную лакированную шкатулку. Как сообщил Ян Цзюнь, руководитель группы раскопок, полностью извлечь удалось только одну иглу. Остальные остались в земле, с остатками разложившейся ткани.

