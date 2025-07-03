Впервые в истории человекоподобные роботы с ИИ сыграли в футбол в Китае — видео

3 июля, 16:48
В Китае впервые сыграли в футбол человекоподобные роботы (Фото: AP/скриншот)



В китайской столице состоялся первый в мире футбольный матч среди человекоподобных роботов, управляемых только искусственным интеллектом. Соревнование состоялось без всякого человеческого вмешательства.

Об этом 29 июня сообщило Associated Press. Спортивное мероприятие состоялось по инициативе разработчиков из Университета Цинхуа и Китайского аграрного университета.

https://youtu.be/NwMfEKw3IfA?si=47T-EC-cndNbTHDK

Каждый участник-робот оснащен камерами и сенсорами, которые позволяют автоматически видеть мяч и ориентироваться на поле. Именно ИИ решает, как двигаться, когда пасовать, или куда направлять мяч.

Победителями в матче стали «футболисты» Университета Цинхуа. Они обыграли соперников со счетом 5:3. Победители радостно поднимали руки.

По словам организаторов, спортивные соревнования являются лучшим способом тестирования роботов, который сочетает в себе алгоритмы и аппаратные решения в безопасном, но реалистичном контексте.

Кроме того, уже начались первые обсуждения возможности проведения в будущем матчей роботов против людей.





