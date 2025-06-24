Из-за узеньких и маленьких глаз водителя машина Xiaomi «подумала», что он спит за рулем (Фото: freestocks-photos/Pixabay)

В Китае во время управления автомобилем автоматическая система оповещений машины из-за маленьких глаз водителя подумала, что тот спит и «посоветовала» сосредоточиться на дороге.

Об этом 20 июня сообщило медиа Sohu. Это произошло в китайской провинции Чжэцзян.

Житель региона Ли управлял автомобилем Xiaomi, как вдруг система начала повторять голосовые предупреждения: «Будьте внимательны за рулем». Оповещение начало также высвечиваться на экране в салоне. Тогда Ли широко открыл глаза с целью прекратить эти сигналы.

Впоследствии в службе поддержки Xiaomi сообщили, что камера на руле определяет усталость водителя по таким признакам, как закрытые глаза, зевота и тому подобное.

Кроме того, представители бренда объяснили, что пользователь может при желании отключить эту функцию, однако подчеркнули, что система заботится о безопасности.

Другие водители Xiaomi подтвердили, что тоже сталкивались с этой проблемой и не только в авто этой марки, но и других китайских брендов.