Из-за «безобразных» детей в учебниках. В Китае 27 работников государственного издательства получили выговоры от правительства 22 августа, 20:16 Кажется, у малыша была тяжелая ночь (Фото:Weibo)

Правительство Китая наказало 27 работников государственного издательства за серию рисунков в школьных учебниках по математике, ведь иллюстрации детей были «безобразными». Об этом пишет Bloomberg.

В мае 2022 года книги для начальной школы People's Education Press вызвали бурю возмущения в китайских социальных сетях из-за изображения учащихся с маленькими глазами, которые некоторые назвали расистскими, явного изображения мужских гениталий на штанах мальчиков и детей в одежде со звездами и полосками, что восприняли, как "американизацию".

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«Общий стиль иллюстраций не отвечает эстетическим вкусам публики. Некоторые проиллюстрированные персонажи безобразны, демонстрируют плохой дух и стиль и не отображают позитивный образ детей нашей страны», - заявили в Министерстве.

Правительство Китая заявило, что около 27 сотрудников государственного издательства получили выговор или были уволены за иллюстрации, которые «не отвечали основным требованиям нравственного воспитания».

Напомним, что из-за учебника по истории Украины для учащихся 8-х классов разгорелся скандал. В нем была обнаружена откровенная пропаганда «русского мира». Например, в книге сказано, что "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь".

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