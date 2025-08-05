В китайских городах стремительно распространяется необычный тренд — взрослые люди начали массово покупать пустышки, чтобы бороться со стрессом, тревожностью и даже бессонницей.

Об этом 5 августа сообщило издание South China Morning Post. По информации медиа, китайцы тратят на такие пустышки от 10 до 500 юаней (примерно 1,40−70 долларов США). Производители рекламируют их как средство для снятия напряжения или как помощь для лучшего сна.

Всё больше людей, истощённых ежедневными проблемами, решают попробовать этот метод. И хотя идея может казаться странной, спрос говорит сам за себя: на китайских онлайн-платформах — множество предложений, а некоторые магазины продают тысячи пустышек ежемесячно.

Объяснение психологов

Китайские специалисты объясняют эту тенденцию явлением, которое называют «регрессией».

Согласно этой теории, «когда люди сталкиваются с сильным стрессом и непреодолимыми проблемами, они бессознательно возвращаются к ранним этапам развития, а соска символизирует безопасность и комфорт детства».

Между тем, многие пользователи в соцсетях пишут, что чувствуют себя спокойнее, когда держат пустышку во рту. Некоторые говорят, что благодаря этому лучше спит или меньше нервничает во время работы.

Предостережение

Медики предупреждают: длительное использование пустышки может навредить здоровью. Особенно это касается ротовой полости.

«Оральное строение взрослых полностью отличается от детского. Длительное использование сосок может привести к нарушениям височно-нижнечелюстного сустава, что вызывает боль в суставах, щелчки и даже ограничения в раскрытии рта», — цитирует медиа Oddity Central доктора Тан Цаоминь из Сычуаньского университета.

Он также отмечает, что материалы и дизайн взрослых сосок могут быть непригодными для полости рта взрослых, а длительное использование может вызвать повреждение слизистой и язвы.

«Существуют также риски во время сна с соской во рту. Это может препятствовать дыханию, а в худшем случае вызвать удушение», — добавляет доктор Тан.