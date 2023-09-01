В РФ пенсионерка украла из храма «мощи Николая Чудотворца» — видео 1 сентября, 11:56 Россиянка объяснила, что хотела молиться «мощам», не выходя из дома (Фото:Скриншот видео The Insider)

В российском городе Кировск из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи украли так называемые «мощи святого Николая Чудотворца».

Как сообщает The Insider, злоумышленницей оказалась 69-летняя пенсионерка, о чем свидетельствует обнародованное видео преступления.

Предварительно замаскировавшись платком и темными очками, женщина вошла в помещение храма, завернула «мощи» в ткань, после чего спокойно оттуда вышла, села в свой автомобиль и скрылась.

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«Вскоре полиция задержала похитительницу, в ее квартире были обнаружены украденные „мощи“. Пенсионерка призналась, что просто хотела использовать артефакт для молитв, не выходя из дома. Мощи вскоре вернутся обратно в храм», — говорится в сообщении.