В РФ сгорела копия «церкви Путина», в которой благословляли мобиков перед отправкой в Украину — видео

25 января, 09:55
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Огонь уничтожил главный купол и барабан церкви (Фото:МЧС РФ)

Огонь уничтожил главный купол и барабан церкви (Фото:МЧС РФ)

В ночь на среду, 25 января, в российском Кирове сгорела Церковь Феодоровской иконы Божей Матери.

Видео пожара было обнародовано в соцсетях.

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Как рассказали в Управлении стратегический коммуникаций ВСУ, данное сооружение было точной копией Владимирской церкви, которая находится на территории резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

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Кроме того, в сгоревшем храме представители РПЦ благословлял мобилизованных оккупантов перед их отправкой на войну против Украины.

В результате пожара огонь уничтожил главный купол и барабан церкви. Никто из людей не пострадал.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия РПЦ Церковь Российские военные Пожар Война России против Украины

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