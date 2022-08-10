Успех был так близок. В Киевской области похититель КамАЗа оставил на месте преступления свой паспорт

10 августа, 17:42
Фото на новый паспорт (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

Фото на новый паспорт (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

8 августа в селе Берестянка угонщик КамАЗа, убегая от охранника, оставил свои документы в машине. Об этом сообщила полиция Киевской области.

«8 августа к стражам порядка обратился житель села Берестянка и сообщил, что около 3 часов ночи у него пытались похитить КамАЗ, припаркованный на стоянке имущественного комплекса. Но похитителю помешал охранник: мужчина остановил грузовик и вытащил злоумышленника. Злодей сбежал, потеряв на месте преступления кошелек со своим паспортом и с водительским удостоверением», — говорится в посте.

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Правоохранители оперативно задержали вора. Им оказался 26-летний житель Берестянки. По факту незаконного завладения транспортным средством с проникновением на территорию комплекса следователи начали досудебное расследование [ч.2 ст. 289 УК]. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой.

Напомним, что во Львове задержан 18-летний курьер Glovo, который, убегая от полиции на мопеде, сбил патрульного на велосипеде в центре города.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   КамАЗ Киевская область Кража

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