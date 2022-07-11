Любовь зла. В Киевской области мужчина сжег сарай своей гражданской жены из-за ревности 11 июля, 16:17 1200 кг сена сгорело (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

В селе Пятигоры, Киевская область, мужчина сжег сарай своей гражданской жены, в котором было больше тонны сена. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Оперативники разыскали правонарушителя, который признался, что приревновал 39-летнюю сожительницу к одному из гостей. Следователи, по процессуальному руководству Тетиевского отдела Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

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Ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области запретил ранее судимому местному жителю посещать все заведения города Калуша, где продают спиртные напитки на разлив.

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