Крепкий панцирь, милая мордашка. Черепаха, выброшенная взрывной волной со второго этажа дома, оправилась и освоилась в Киевском зоопарке 12 июля, 15:46 Черепаха в полной безопасности (Фото:КиевЗоо)

В Киевском зоопарке рассказали о выжившей после обстрелов жилого дома Оболонского района желтоухой черепахе Торе.

«В марте, из-за обстрела жилого дома в Оболонском районе Киева, взрывной волной ее выбросило из окна 2 этажа. Пролетев несколько десятков метров, она упала в траву и уцелела», — рассказывает пресс-служба зоопарка.

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Из-за потери жилья владельцы не смогли оставить Тору себе и передали ее КиевЗоо. Там для животного создали все комфортные условия: оно плавает в бассейне, греется под специальной лампой и лакомится рыбой.

Фото: КиевЗоо

После ветеринарного осмотра, карантинирования и необходимых лабораторных исследований Тора присоединилась к семейству водяных черепах. Желающие имеют возможность познакомиться с маленькой героиней в помещении Акватерариума Киевского зоопарка.

Напомним, что пара белых львов, которых в апреле эвакуировали из харьковского экопарка, уже восстановились и освоились на новом месте. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. По его словам, животные чувствуют себя хорошо и даже не боятся звуков сирен.

В Одесский зоопарк белых львов доставили 13 апреля. Из-за снаряда, который в первые дни войны уничтожил их вольер, они более месяца сидели в тесном помещении. По словам одесских ветврачей, после российских обстрелов пострадала не только их психика, но и физическое здоровье. Так что в Одессе их планировали реабилитировать.

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