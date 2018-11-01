В Киеве установили десять мини-скульптур с символами столицы. Мы отыскали их все

Мы прогулялись по Киеву, нашли десять мини-скульптур и узнали их историю.

По Киеву разбросаны десять бронзовых скульптур: торт, каштан, трамвай, котлета по-киевски, сухое варенье, экипаж, плинфа, два фонтана и граммофон. Все они - это туристический проект Шукай. Если ему следовать, то можно увидеть несколько главных улиц Киева, узнать частичку его истории и познакомиться с его миниатюрными символами.

Мы детально их рассмотрели и узнали у куратора проекта Юлии Бевзенко, зачем все это нужно, кто спонсирует проект и что нужно сделать, чтобы скульптур стало больше.

Возле каждой скульптуры есть QR-код, который можно отсканировать с помощью смартфона и узнать о скульптурах подробнее.

Вот так они выглядят:

Киевский каштан

На здании КМДА, ул. Хрещатик, 36.

Легенда: Потрешь меня - и весна будет теплой

Котлета по-киевски

Ресторан Chicken Kyiv, в сквере Городецкого

Легенда: Потрешь меня - и всегда будешь сыт

Киевский торт

На стене фабрики Roshen, проспект Науки, 1

Легенда: Потрешь меня - и всегда будешь стройным

Киевское сухое варенье

Возле Druzi cafe и Dream Hostel, ул. Андреевский спуск 2д.

Легенда: Потрешь меня и зимой не будешь болеть

Киевский экипаж

В Киевском Пассаже, ул. Хрещатик, 15/4.

Легенда: Потрешь меня - и всегда будет зеленый свет

Киевский трамвай

На колонне ТЦ Gulliver, ул. Спортивная площадь, 1

Легенда: потрешь меня - и можешь ездить зайцем

Киевская плинфа

Воздвиженка, ул Дегтярная, 6.

Легенда: Потрешь меня - и будет новое жилье

Киевский фонтан

На стене кафе Трішки більше, ул. Владимирская, 40/2

Легенда: Бросишь монетку - и вернешься в Киев

Киевский слоник

Возле Арки дружбы народов, ул. Владимирская, 2

Легенда: Потри меня - вернешься в детство

Киевский граммофон

На стене ресторана Первак, ул. Рогнединской, 2

Легенда: Включи меня - услышишь киевский гимн

Найти их можно здесь.