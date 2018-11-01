В Киеве установили десять мини-скульптур с символами столицы. Мы отыскали их все

Мы прогулялись по Киеву, нашли десять мини-скульптур и узнали их историю.
По Киеву разбросаны десять бронзовых скульптур: торт, каштан, трамвай, котлета по-киевски, сухое варенье, экипаж, плинфа, два фонтана и граммофон. Все они - это туристический проект Шукай. Если ему следовать, то можно увидеть несколько главных улиц Киева, узнать частичку его истории и познакомиться с его миниатюрными символами.
Мы детально их рассмотрели и узнали у куратора проекта Юлии Бевзенко, зачем все это нужно, кто спонсирует проект и что нужно сделать, чтобы скульптур стало больше.
Возле каждой скульптуры есть QR-код, который можно отсканировать с помощью смартфона и узнать о скульптурах подробнее.
Вот так они выглядят:
Киевский каштан
На здании КМДА, ул. Хрещатик, 36.
Легенда: Потрешь меня - и весна будет теплой
Котлета по-киевски
Ресторан Chicken Kyiv, в сквере Городецкого
Легенда: Потрешь меня - и всегда будешь сыт
Киевский торт
На стене фабрики Roshen, проспект Науки, 1
Легенда: Потрешь меня - и всегда будешь стройным
Киевское сухое варенье
Возле Druzi cafe и Dream Hostel, ул. Андреевский спуск 2д.
Легенда: Потрешь меня и зимой не будешь болеть
Киевский экипаж
В Киевском Пассаже, ул. Хрещатик, 15/4.
Легенда: Потрешь меня - и всегда будет зеленый свет
Киевский трамвай
На колонне ТЦ Gulliver, ул. Спортивная площадь, 1
Легенда: потрешь меня - и можешь ездить зайцем
Киевская плинфа
Воздвиженка, ул Дегтярная, 6.
Легенда: Потрешь меня - и будет новое жилье
Киевский фонтан
На стене кафе Трішки більше, ул. Владимирская, 40/2
Легенда: Бросишь монетку - и вернешься в Киев
Киевский слоник
Возле Арки дружбы народов, ул. Владимирская, 2
Легенда: Потри меня - вернешься в детство
Киевский граммофон
На стене ресторана Первак, ул. Рогнединской, 2
Легенда: Включи меня - услышишь киевский гимн
Найти их можно здесь.
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