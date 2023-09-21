GTA 6? В Киеве угнали автомобиль буквально из-под носа патрульных 21 сентября, 16:52 Злоумышленники угнали машину, пока патрульные оформляли ДТП с ее участием (Фото:Патрульная полиция)

Правоохранители задержали в Киеве автоугонщиков, которые решили завладеть чужой машиной с дерзостью, более присущей серии компьютерных игр GTA.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Как сообщается, двое нетрезвых мужчин решили угнать автомобиль, пока патрульные оформляли ДТП с его участием.

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Так, на улице Большой Васильковской столкнулись Volkswagen Caddy и Skoda Fabia, в связи с чем на место происшествия были вызваны патрульные.

Фото: Патрульная полиция

«Во время общения с участниками происшествия стражи порядка услышали, как в автомобиль Skoda внезапно завелся и начал движение, однако водитель находился рядом с инспекторами. Не теряя времени, полицейские бросились догонять беглеца и остановили его через несколько кварталов. В салоне находились двое неизвестных с признаками алкогольного опьянения. А владелец автомобиля заявил, что видит этих лиц впервые», — говорится в сообщении.