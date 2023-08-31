В Киеве персонал кафе отравился собственными блюдами 31 августа, 13:36 У госпитализированных диагностирована острая кишечная инфекция (Фото:emergency-live.com)

В Киеве персонал одного из заведений общественного питания отравился собственными блюдами.

Об этом рассказали в столичном Центре контроля и профилактики заболеваний.

Как сообщается, речь идет о шести работниках, которые были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, которая, по словам специалистов, «вероятно, связано с употреблением готовых блюд комплексных обедов для сотрудников заведения».

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«В настоящее время пятеро больных находятся на лечении в медицинских учреждениях города Киева, один человек — на амбулаторном лечении. Врачами и специалистами Центра проводятся необходимые бактериологические исследования… Начато эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

В то же время название указанного заведения не уточняется.