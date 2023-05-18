В Киеве патрульные перекрыли движение, чтобы перевести через дорогу выводок утят — видео

18 мая, 10:45
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Утиное семейство направлялось от подольских склонов к Днепру (Фото:Скриншот видео Юлия Гирдвилис/Facebook)

Утиное семейство направлялось от подольских склонов к Днепру (Фото:Скриншот видео Юлия Гирдвилис/Facebook)

На Подоле в Киеве патрульные полицейские вместе с неравнодушными прохожими помогли утке с выводком птенцов перейти дорогу с оживленным движением.

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Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.

Дело в том, что пернатое семейство пыталось добраться от склонов, где утки зачастую высиживают яйца, до зарослей на берегу Днепра.

Видео дня

kyivheart/instagram
Фото: kyivheart/instagram
kyivheart/instagram
Фото: kyivheart/instagram
kyivheart/instagram
Фото: kyivheart/instagram

При этом из-за транспорта данная задача для них оказывается не из легких.

В связи с этим правоохранители, заметившие утку с выводком, перекрыли дорогу, а пешеходы провели их в безопасное место.

https://www.facebook.com/girdvilis/videos/114295014983386/?t=0
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Подол Животные Птицы Патрульная полиция

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