В Киеве патрульные перекрыли движение, чтобы перевести через дорогу выводок утят — видео 18 мая, 10:45 Утиное семейство направлялось от подольских склонов к Днепру (Фото:Скриншот видео Юлия Гирдвилис/Facebook)

На Подоле в Киеве патрульные полицейские вместе с неравнодушными прохожими помогли утке с выводком птенцов перейти дорогу с оживленным движением.

Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.

Дело в том, что пернатое семейство пыталось добраться от склонов, где утки зачастую высиживают яйца, до зарослей на берегу Днепра.

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Фото: kyivheart/instagram

Фото: kyivheart/instagram

Фото: kyivheart/instagram

При этом из-за транспорта данная задача для них оказывается не из легких.

В связи с этим правоохранители, заметившие утку с выводком, перекрыли дорогу, а пешеходы провели их в безопасное место.