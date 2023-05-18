В Киеве патрульные перекрыли движение, чтобы перевести через дорогу выводок утят — видео
Утиное семейство направлялось от подольских склонов к Днепру (Фото:Скриншот видео Юлия Гирдвилис/Facebook)
На Подоле в Киеве патрульные полицейские вместе с неравнодушными прохожими помогли утке с выводком птенцов перейти дорогу с оживленным движением.
Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.
Дело в том, что пернатое семейство пыталось добраться от склонов, где утки зачастую высиживают яйца, до зарослей на берегу Днепра.
При этом из-за транспорта данная задача для них оказывается не из легких.
В связи с этим правоохранители, заметившие утку с выводком, перекрыли дорогу, а пешеходы провели их в безопасное место.