Каждая жизнь важна. Киевские патрульные остановили движение на оживленной дороге ради маленьких утят 1 августа, 15:29 Милота (Фото:Патрульная полиция Киева/Facebook)

29 июля на Столичном шоссе в Киеве патрульные остановили движение автомобилей на оживленной дороге ради маленьких пешеходов-утят. Об этом сообщила пресс-служба полиции, прикрепив милое видео события.

«Полицейские Валерий Удовиченко и Юрий Захарчук заметили на проезжей части стаю диких утят, которые не могли перейти дорогу. Для того чтобы пернатые все-таки добрались до поля, инспекторы на минуту остановили оживленный поток автомобилей», — говорится в посте.

Видео дня

На короткой записи видно как четыре утенка в сопровождении полицейского переходят дорогу. В посте отметили, что творить добро это просто, а также пожелали украинцам мирного и хорошего дня.

Напомним, что в Киевском зоопарке рассказали о выжившей после обстрелов жилого дома Оболонского района желтоухой черепахе Торе.

«В марте из-за обстрела жилого дома в Оболонском районе Киева взрывной волной ее выбросило из окна 2 этажа. Пролетев несколько десятков метров, она упала в траву и уцелела», — рассказывает пресс-служба зоопарка.

Также профиль в Instagram с ником thesnuggleisrl коллекционирует фото домашних животных в разных нелепых ситуациях. НВ отобрал самые забавные фотографии, которые вам действительно необходимо увидеть.

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