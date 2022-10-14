Ни себе, ни людям. В Киеве парень сжег машину, которую хотел обворовать, потому что не нашел в ней ничего ценного

14 октября, 20:20
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Теперь ему грозит от 3 до 10 лет заключения (Фото:Полиция Киева/Facebook)

Теперь ему грозит от 3 до 10 лет заключения (Фото:Полиция Киева/Facebook)

Киевская полиция сообщила о преступнике, который сжег чужой автомобиль, потому что не нашел в нем ничего ценного. За совершенное ему грозит до десяти лет заключения.

“В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили, что мужчина решил обокрасть машину, которую увидел на территории завода. Фигурант проник в салон транспортного средства, однако, когда не нашел там ценных вещей, поджег автомобиль”, - говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid02jnHSjWkManD9VSSM71RzbFyYnoeoCJf77mSJtkQmvkqZ2cd5R2Bpdif9BEdncM9xl

Правонарушителем оказался 31-летний уроженец Донецкой области. Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Меру пресечения ему изберет суд.

В селе Пятигоры, Киевская область, мужчина сжег сарай своей гражданской жены, в котором было больше тонны сена. Позже поджигатель сообщил, что совершил преступление из-за ревности.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Киев Поджег Воровство

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