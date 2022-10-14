Ни себе, ни людям. В Киеве парень сжег машину, которую хотел обворовать, потому что не нашел в ней ничего ценного 14 октября, 20:20 Теперь ему грозит от 3 до 10 лет заключения (Фото:Полиция Киева/Facebook)

Киевская полиция сообщила о преступнике, который сжег чужой автомобиль, потому что не нашел в нем ничего ценного. За совершенное ему грозит до десяти лет заключения.

“В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили, что мужчина решил обокрасть машину, которую увидел на территории завода. Фигурант проник в салон транспортного средства, однако, когда не нашел там ценных вещей, поджег автомобиль”, - говорится в сообщении.

Видео дня

Правонарушителем оказался 31-летний уроженец Донецкой области. Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Меру пресечения ему изберет суд.

В селе Пятигоры, Киевская область, мужчина сжег сарай своей гражданской жены, в котором было больше тонны сена. Позже поджигатель сообщил, что совершил преступление из-за ревности.