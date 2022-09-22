Решил, что плохо припаркованы. В Киеве патрульные задержали мужчину, который прыгал по автомобилям

22 сентября, 19:46
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Допрыгался (Фото:Патрульная полиция Киева)

Допрыгался (Фото:Патрульная полиция Киева)

Патрульная полиция Киева задержала мужчину, который решил, что автомобили неправильно припаркованы, и начал прыгать на них. Об этом сообщила пресс-служба патрульных.

«Свою причастность к происшествию гражданин не отрицал. По словам последнего, он обнаружил автомобили, по его мнению, припарковавшиеся с нарушением, и решил таким образом научить водителей правильно это делать. Патрульные не выявили нарушений правил парковки у водителей поврежденных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/pfbid0CQBEmFgfTZx4dxZWn41qezUjoDdB9y27b1LA6kM23Uaca7avbYzN7zDBTFQiWKGUl

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Соломенского района для предоставления правовой квалификации действиям задержанного. Подробности следствия пока неизвестны.

Напомним, что в Виноградове, Закарпатье, 28-летний пациент, доставленный в больницу в состоянии наркотического опьянения, угнал автомобиль «скорой».

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Киев Патрульная служба

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