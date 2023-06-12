В Киеве прохожий решил угостить патрульных «хорошей шмалькой», но был не понят — видео 12 июня, 10:34 Задержанного реакция патрульных удивила (Фото:Скриншот видео патрульной полиции)

На проспекте Шухевича в Киеве сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, решившего угостить их марихуаной.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях пресс-службой ведомства.

Как сообщается, правоохранители остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль KIA, а когда оформляли соответствующие документы, к ним подошел какой-то прохожий, и предложил «шмальки нормальной».

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«Чтоб передать вам по грамчику… Ну, хорошего… Ну, нашего… Ну, шмальки нормальной», — объяснил им мужчина свои намерения.

В свою очередь полицейские решили сначала, что это шутка, а когда переспросили, действительно ли у него есть при себе марихуана, тот честно достал из кармана пакет.

После этого его задержали и передали следственно-оперативной группе «для дальнейшего выяснения всех обстоятельств».

«Пацаны, я ж по нормальному», — удивился мужчина столь «неожиданному» повороту.