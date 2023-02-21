Гонял под 160 км/час. В Киеве муж инста-блогерши бросался на патрульных и поплатился за это — видео 21 февраля, 11:49 Мужчина отказывался предъявлять свои документы (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях разгорелся скандал из-за инста-блогерши и ее мужа, которые гоняли на большой скорости по улицам Киева, а затем спровоцировали конфликт с правоохранителями.

Его подробности сообщил у себя в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, автомобиль пары был остановлен за нарушение правил дорожного движения (несоблюдение безопасной дистанции и интервала, неиспользование предупредительных сигналов при изменении направления движения).

Видео дня

«Что после остановки? Хамство, тыканье полицейским, быковатые вопросы и угрозы, что снимаем. На неоднократные просьбы полицейских предъявить удостоверение — ничего, пока не попросили выйти из автомобиля. Тогда вышел, предоставил документы и, возможно, дальнейший конфликт был бы исчерпан, но!.. Из машины вышла инста-блогерша и, наверное, в поисках хайпа, решила вмешаться в событие», — рассказал Белошицкий.

На обнародованном видео видно, как один из полицейских пытается тыльной стороной ладони отодвинуть девушку от проезжей части, после чего ее муж бросается на патрульного, в результате чего начинается потасовка, в ходе которой агрессора задерживают.

При этом Белошицкий отмечает, что данная пара регулярно нарушала ПДД на дорогах Киева, хвастаясь этим в своих сторис.

«Далее можно долго комментировать и описывать то, что „накрутила“ в своих постах инста-блогерша, но чувствую, что у вас уже заканчивается попкорн, поэтому прокомментирую только один прилагаемый скрин. „Он их не бил никак“, „мне страшно жить в этой стране“, „жертва агрессии“, „страшно на дорогой машине“. Нет, я считаю, что страшно может быть всем другим гражданам, которые могут столкнуться с такими жертвами как на дороге, так и в жизни», — отметил представитель патрульной полиции.