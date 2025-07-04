В Киеве появилась новая услуга: женщинам предлагают покататься верхом на спине мужчины

Об этом стало известно со страницы компании в соцсетях. В Instagram-аккаунте, первое сообщение которой было опубликовано 11 мая, предлагают женщинам покататься верхом на мужчине.

Реклама

Страница имеет всего три сообщения, в которых используют изображения, сгенерированные искусственным интеллектом и идентичный текст. «Отныне в Киеве уникальная услуга для прекрасного пола: катание верхом на спине. По времени индивидуально, но не менее 20 мин», — говорится в заметке.

Так выглядит аккаунт "необычной услуги" / Фото: Instagram/ridinh_on_man

Время от времени такая же информация распространяется и в сториз.

В частных сообщениях нашему медиа ответили, что 10 минут такого катания стоит 300 гривен, а стоимость услуги на полчаса — 700 гривен.

«Перевозчик» одевает специальные наколенники и перчатки, поэтому «катание комфортное и безопасное для всех», говорят SMM-ники аккаунта.

Тем временем в Китае женщины начали платить мужчинам за многоминутные объятия. Услуга стоит 7 долларов и называется Man Mums.