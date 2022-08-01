Хороший день, чтобы бросить курить. В Киеве из-за окурка случайно загорелось 10 квартир

1 августа, 21:01
Сигарета получилась стоимостью в 1.5 млн гривен (Фото:Киевская городская прокуратура/Facebook)

Сигарета получилась стоимостью в 1.5 млн гривен (Фото:Киевская городская прокуратура/Facebook)

Житель Днепровского района Киева 24 июля решил покурить на балконе и случайно сжег 10 квартир. Материальный ущерб, нанесенный жильцам дома, составляет около 1,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Согласно материалам следствия, 24 июля 2022 года житель квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Днепровском районе города Киева, во время курения на балконе неосторожно бросил окурок на пол рядом с текстильными материалами. Не убедившись, что окурок угас, мужчина вышел с балкона и ушел спать», — говорится в посте.

Видео дня
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid0bJ9G5NuX98YqP2JEM9QidZsb9dS5wRSpyLQrK34ivbY5HeFTHZpHdSfifTUZJXWpl

Из-за брошенного окурка на балконе начался пожар, который быстро распространился на верхние этажи и привел к возгоранию 10 квартир в доме. Мужчине теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в селе Пятигоры, Киевская область, мужчина сжег сарай своей гражданской жены, в котором было больше тонны сена. Позже он признался, что преступление совершил из-за ревности.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Киев Прокуратура Киева Пожар

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