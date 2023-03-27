«Поразительная история». В Киеве дворник устроил у помойки выставку своих картин — фото
Работы Леонида Бурковского уже привлекли внимание киевлян (Фото:Слава Фролова/Facebook)
Работник столичной коммунальной службы, который оказался художником, вывесил свои картины прямо возле помойки в одном из дворов Киева.
О необычной выставке рассказала у себя в Facebook журналистка и телеведущая Слава Фролова.
По ее словам, автором картин оказался местный дворник Леонид Бурковский, решивший вывесить их прямо на своем рабочем месте.
«К сожалению, это у помойки, хотя даже в этом есть дополнительные смыслы. Говорят, ему предложили сделать выставку музей Кавалеридзе. Но, по-моему, главное, что действительно интересные работы уже замечены обществом. Желаю этому человеку счастливой творческой судьбы», — написала Фролова.
Пользователям в комментариях к ее посту работы Бурковского также понравились.