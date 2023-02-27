Осталась лишь кучка пепла. В Киеве, Днепре и Запорожье «отрепетировали» сожжение Путина — видео

27 февраля, 12:32
Поделиться:
«Репетиция» прошла успешно (Фото:Скриншот видео t.me/dnepronline)

«Репетиция» прошла успешно (Фото:Скриншот видео t.me/dnepronline)

По случаю празднования Масленицы в ряде городов Украины прошло ритуальное сожжение российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также:
В центре Гамбурга появилась инсталляция с трупом Путина. У россиян истерика — видео

В частности, чучело главы кремлевского режима горело в Киеве, Днепре и Запорожье.

В столице сожжение соломенного Путина произошло во время празднования прощания с зимой на Спивочем поле.

Видео дня

Читайте также:

Желающих вбить гвоздь в Путина оказалось немало (Фото:t.me/vatnoeboloto) Возле посольства РФ в Риге можно вбить гвоздь в Путина. Если магия Вуду работает — ему конец

В Днепре на символическую расправу над российским злом собрались в сквере Александра Усачева. При этом главный военный преступник РФ был обложен мусорными мешками с «останками» своих солдат.

В свою очередь жители Запорожья перед сожжением чучела Путина имели возможность хорошенько выместить на нем свой праведный гнев битой.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1630148876706492418?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Праздники Масленица Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X