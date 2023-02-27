Осталась лишь кучка пепла. В Киеве, Днепре и Запорожье «отрепетировали» сожжение Путина — видео 27 февраля, 12:32 «Репетиция» прошла успешно (Фото:Скриншот видео t.me/dnepronline)

По случаю празднования Масленицы в ряде городов Украины прошло ритуальное сожжение российского диктатора Владимира Путина.

В частности, чучело главы кремлевского режима горело в Киеве, Днепре и Запорожье.

В столице сожжение соломенного Путина произошло во время празднования прощания с зимой на Спивочем поле.

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В Днепре на символическую расправу над российским злом собрались в сквере Александра Усачева. При этом главный военный преступник РФ был обложен мусорными мешками с «останками» своих солдат.

В свою очередь жители Запорожья перед сожжением чучела Путина имели возможность хорошенько выместить на нем свой праведный гнев битой.