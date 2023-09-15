В РФ военный предлагал детям взорвать гранату, а когда те отказались, сделал это сам — видео 15 сентября, 14:23 Россиянин предлагал детям самим выдернуть чеку (Фото:Скриншот видео osint69/X)

Российские военные преступники, вернувшись из Украины домой, продолжают терроризировать своих же сограждан.

Так, в Казани один из так называемых «героев» решил дать детям в качестве игрушки светошумовую гранату, способную в случае неправильного применения оторвать пальцы, либо нанести другие серьезные травмы.

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«Че, взорвем? Давай? Дергай! Иди выдергивай. Выдерни, а я брошу», — предложил пьяный россиянин гулявшим во дворе школьникам.

Впрочем, дети от этого благоразумно отказались, после чего военный решил взорвать гранату сам, бросив ее под окна многоквартирного дома, чем спровоцировал панику среди наблюдавших за этим очевидцев.

russian who returned from Ukraine throws a hand grenade in front of an apartment building in Kazan, russia to impress some kids. pic.twitter.com/lPA2BNMI7W — BroSINT 69™ (@osint_69) September 15, 2023

Стоит отметить, что подобные инциденты в РФ не единичны. Вернувшись из Украины, российские захватчики регулярно попадают дома в криминальные хроники, убивая, грабя и насилуя собственное население.