Сила сплоченности. В Казахстане очевидцы спасли водителя, застрявшего в объятой пламенем машине — видео
Спасению мужчины мешал ремень безопасности, который в итоге удалось обрезать (Фото:Скриншот видео SergAlbertich/Twitter)
Жители Казахстана показали невероятно вдохновляющий пример сплоченности, придя на помощь водителю, который в результате ДТП застрял в горящем автомобиле.
Соответствующее видео было снято случайным свидетелем на трассе Астана — Кокшетау в Акмолинской области страны.
На обнародованных кадрах видно, как неизвестный мужчина пытается вытащить водителя из объятой пламенем машины через окно пассажирской двери, однако из-за ремня безопасности у него ничего не получается.
Тогда на помощь герою поспешили и другие очевидцы, которые дали ему нож и попытались с помощью огнетушителей хоть немного сбить пламя, также серьезно мешавшее спасению пострадавшего.
В итоге, благодаря совместным усилиям неравнодушных людей, оказавшегося в огненной ловушке водителя благополучно вытащили, после чего передали медикам.