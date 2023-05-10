У памятника Жукову в Казахстане 9 мая установили унитаз — фото
Таким образом местный активист решил выразить свое отношение к кремлевскому режиму (Фото:t.me/basekz)
В казахском городе Уральск возле бюста советского маршала Георгия Жукова появился унитаз, ставший из-за массового мародерства среди ВС РФ в Украине символом современной российской армии.
Об этом рассказали в местном Telegram-канале БАСЕ, опубликовав соответствующие фото.
Как сообщается, унитаз Жукову принес активист Жаннат Ахмедьяров, поддерживающий Украину и выступающий против российской агрессии.
«Таким образом, он выразил свое отношение к фашистскому советскому режиму, а заодно и к Путину», — говорится в комментарии к обнародованным снимкам.