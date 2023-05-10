У памятника Жукову в Казахстане 9 мая установили унитаз — фото 10 мая, 10:10 Таким образом местный активист решил выразить свое отношение к кремлевскому режиму (Фото:t.me/basekz)

В казахском городе Уральск возле бюста советского маршала Георгия Жукова появился унитаз, ставший из-за массового мародерства среди ВС РФ в Украине символом современной российской армии.

Об этом рассказали в местном Telegram-канале БАСЕ, опубликовав соответствующие фото.

Как сообщается, унитаз Жукову принес активист Жаннат Ахмедьяров, поддерживающий Украину и выступающий против российской агрессии.

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Фото: t.me/basekz

Фото: t.me/basekz

«Таким образом, он выразил свое отношение к фашистскому советскому режиму, а заодно и к Путину», — говорится в комментарии к обнародованным снимкам.