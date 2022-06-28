Нагулялся на год вперед. В Калуше местному правонарушителю запретили в течение года посещать все «наливайки» города 28 июня, 15:57 Фото иллюстративное (Фото:Long Truong/Unsplash)

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области запретил ранее судимому местному жителю посещать все заведения города Калуша, где продают спиртные напитки на разлив. Об этом сообщили в соцсетях суда.

«За время пребывания на учете после освобождения из мест лишения свободы парень на путь исправления не стал, зарекомендовал себя с отрицательной стороны, допускал административные правонарушения, за которые привлекался к административной ответственности, на предупреждение органов внутренних дел не реагирует, продолжает нарушать общественный порядок», — говорится в посте.

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Суд решил применить административный надзор в течение одного года с ограничениями: запрет выходить из дома после 22:00, запрет посещения общественных мест, в которых продают алкоголь на разлив, а также запрет выезда по личным делам за пределы Калушской, Войниловской, Верхнянской и Новицкой общин без разрешения Калушской полиции.

Напомним, что в городе Теребовля, Тернопольщина, 34-летний грабитель вырвал у женщины из рук сумку, а когда пытался скрыться с краденым — споткнулся и упал. В то же время к нему подъехала полиция.



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