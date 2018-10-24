24 октября 2018, среда

В Калифорнии самолет времен Второй мировой неудачно приземлился на дорогу. Пилот не получил ни царапины

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Для пилота все обернулось так удачно, что он даже не испортил прическу
скрин из видео

Для пилота все обернулось так удачно, что он даже не испортил прическу

Американский военный самолет времен Второй мировой войны T-6 Texan совершил аварийную посадку на шоссе. Самолет загорелся, а пилот отделался только испугом. 

Инцидент произошел на автостраде Southern California, США, пишет ABC7.

Во время посадки самолет отскочил от асфальта, ударился об бетонный разделительный бордюр и загорелся. Пилота, 43-летнего Роберта Сандберга, успели вытащить очевидцы происшествия. Для него все обернулось так удачно, что он даже не испортил прическу. 

Как рассказал сам Сандберг, во время полета у него сломался двигатель, и он решил приземлиться на свободный участок шоссе. Ни один автомобиль и человек в результате аварии и не пострадал. Только раритетный самолет.

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