В Калифорнии самолет времен Второй мировой неудачно приземлился на дорогу. Пилот не получил ни царапины

Американский военный самолет времен Второй мировой войны T-6 Texan совершил аварийную посадку на шоссе. Самолет загорелся, а пилот отделался только испугом.
Инцидент произошел на автостраде Southern California, США, пишет ABC7.
Во время посадки самолет отскочил от асфальта, ударился об бетонный разделительный бордюр и загорелся. Пилота, 43-летнего Роберта Сандберга, успели вытащить очевидцы происшествия. Для него все обернулось так удачно, что он даже не испортил прическу.
Как рассказал сам Сандберг, во время полета у него сломался двигатель, и он решил приземлиться на свободный участок шоссе. Ни один автомобиль и человек в результате аварии и не пострадал. Только раритетный самолет.
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