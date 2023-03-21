«Совок» против нового поколения. Украинцев зацепила травля девушки со скакалкой со стороны соседки в Ивано-Франковске — видео

21 марта, 13:45
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Пользователи отмечают, что возраст не может быть оправданием хамству (Фото:Скриншот видео Anya Rybalka/Facebook)

Пользователи отмечают, что возраст не может быть оправданием хамству (Фото:Скриншот видео Anya Rybalka/Facebook)

В соцсетях разгорелась дискуссия по поводу видео из Ивано-Франковска, на котором молодая девушка подвергается травле со стороны старшей соседки.

Женщине не понравилось, что Лиза решила поскакать на скакалке возле ее подъезда.

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При этом девушка вполне вежливо пыталась объяснить, что имеет на это полное право, однако ответом на это оказалось банальные оскорбления и апеллирование к возрасту.

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«Иди своей маме махай! И не пререкайся много… Слушай, ты, соплячка невоспитанная! Г*вно паршивое!», — набросилась на нее агрессивная женщина.

В свою очередь многие встали на сторону девушки.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xwRaL2dUmdwi2PaUzEgpMMYPmYPphHdWYrM97NFo6Y99WDoGrrzEmyU7mdkPwSail&id=100049424780703
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bWPqp2baEKtqUDFzJnj1HusUZNrePCupJ9Hw2wjmfxn3EbbXztU4V6yKoSaDKz28l&id=100000980123158&show_text=true&width=500

Пользователи отмечают, что возраст не дает никакого права на хамство в адрес других людей.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Кроме того, некоторые люди вспомнили подобные истории, которые когда-то приключились с ними самими.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Итогом этом истории стало то, что украинцы пришли к тому самому подъезду, устроив там свой собственный флешмоб со скакалками.

https://www.facebook.com/100009609454249/videos/215598774384482/?t=0

Сама Лиза рассказала, что после разгоревшегося скандала руководство ее учебного заведения потребовало от нее удалить свой ролик, однако к этому времени он уже успел разлететься по соцсетям.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Ивано-Франковск Скандал

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