«Совок» против нового поколения. Украинцев зацепила травля девушки со скакалкой со стороны соседки в Ивано-Франковске — видео 21 марта, 13:45 Пользователи отмечают, что возраст не может быть оправданием хамству (Фото:Скриншот видео Anya Rybalka/Facebook)

В соцсетях разгорелась дискуссия по поводу видео из Ивано-Франковска, на котором молодая девушка подвергается травле со стороны старшей соседки.

Женщине не понравилось, что Лиза решила поскакать на скакалке возле ее подъезда.

При этом девушка вполне вежливо пыталась объяснить, что имеет на это полное право, однако ответом на это оказалось банальные оскорбления и апеллирование к возрасту.

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«Иди своей маме махай! И не пререкайся много… Слушай, ты, соплячка невоспитанная! Г*вно паршивое!», — набросилась на нее агрессивная женщина.

В свою очередь многие встали на сторону девушки.

Пользователи отмечают, что возраст не дает никакого права на хамство в адрес других людей.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Кроме того, некоторые люди вспомнили подобные истории, которые когда-то приключились с ними самими.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Итогом этом истории стало то, что украинцы пришли к тому самому подъезду, устроив там свой собственный флешмоб со скакалками.



Сама Лиза рассказала, что после разгоревшегося скандала руководство ее учебного заведения потребовало от нее удалить свой ролик, однако к этому времени он уже успел разлететься по соцсетям.

