В Италии создали самый узкий в мире автомобиль шириной 48 см — видео

3 июля, 11:08
Итальянский механик создал автомобиль шириной 48 сантиметров (Фото: tutti_pazzi_per_marazzi/Instagram)

Итальянец создал узенький автомобиль на базе Fiat Panda, его ширина составляет 48 сантиметров.

Об этом 24 июня сообщило медиа The Sun. Авто презентовали в городе Пандино во время празднования 45-летия выпуска Fiat Panda.

Автором творения является механик-энтузиаст Андреа Марацци. Машина имеет одно сиденье, один дверной проем и электрический мотор. Несмотря на свою компактность, авто является достаточно функциональным с фарами и сигналом. Место, однако, есть только для одного пассажира.

«Это был вызов — создать что-то настолько узкое, но при этом управляемое. Я хотел посмотреть, как далеко можно зайти в создании персонального транспорта», — цитирует медиа Марацци.

