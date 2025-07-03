Об этом 24 июня сообщило медиа The Sun. Авто презентовали в городе Пандино во время празднования 45-летия выпуска Fiat Panda.

Автором творения является механик-энтузиаст Андреа Марацци. Машина имеет одно сиденье, один дверной проем и электрический мотор. Несмотря на свою компактность, авто является достаточно функциональным с фарами и сигналом. Место, однако, есть только для одного пассажира.

«Это был вызов — создать что-то настолько узкое, но при этом управляемое. Я хотел посмотреть, как далеко можно зайти в создании персонального транспорта», — цитирует медиа Марацци.