Это не в первый раз. В Испании компания по восстановлению леса сожгла 14 гектаров деревьев

3 августа, 21:15
Деревья жалко (Фото:Matt Howard/Unsplash)

Деревья жалко (Фото:Matt Howard/Unsplash)

В Бубьерке в Испании компания по лесовосстановлению Land Life начала лесной пожар площадью 14 га. Об этом пишет Vice.

Пожар начался, когда один из подрядчиков использовал экскаватор-паук, чтобы подготовить почву для посадки деревьев предстоящей зимой. Операторы известили службы экстренной помощи.

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«Команды экстренной помощи работают непрерывно, чтобы контролировать пожар, и, к счастью, установили периметр пожара. Тем не менее, мы расстроены последними оценками, что ущерб составит около 14 гектаров», — отметили в компании.

Из-за пожара местные власти были вынуждены эвакуировать около 2 тысяч человек из пяти соседних городов, а также из жильцов дома престарелых. Это не первый лесной пожар, который вызвала эта лесовосстановительная компания — 20 июня она спровоцировала еще одно возгорание, уничтожившее 0,49 га зеленых насаждений.

Land Life позиционирует себя как компания, занимающаяся борьбой с выбросами углерода промышленными предприятиями, загрязняющими окружающую среду. В 2020-2021 году их цель была высадить 20 000 га деревьев. Представитель городского муниципалитета Бубьерка рассказал СМИ, что он против работы компании в их городе, учитывая, что пожар происходит уже во второй раз.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Испания Лесные пожары

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