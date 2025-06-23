В Северной Ирландии живет кот с необычным большим носом. Зоозащитники показали видео, как он выглядит

23 июня, 14:42
Кот Барни Булька с большим носом (Фото: BBC)

В Северной Ирландии показали кота по кличке Барни Булька с огромным носом. Он живет в приюте для котов.

Об этом 22 июня сообщили BBC. Барни Булька имеет аномально огромный круглый нос, что отличает его от других котов.

«Честно говоря, я смеялась, но это был нервный смех и шок от размера его носа», — цитирует медиа Линси Джонс, которая является сотрудницей благотворительной организации.

Барни хорошо выглядит, имеет хороший аппетит, добавляет волонтер. У него из носа взяли жидкость и отправили на проверку. В анализах не обнаружили рака.

«Я исследовала и нашла у Барни криптококковую инфекцию, которая, по моему мнению, могла это вызвать», — отмечает Линси.

Кот принимает лекарства. Семь дней он на лекарствах, а следующих семь дней без, и так по кругу. «Мы уже видим разницу. Он такой спокойный котик. Настоящий герой».

