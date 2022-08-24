Реинкарнация Робина Гуда. В Индии полиция задержала вора, который делился награбленным с бедняками 24 августа, 20:22 Фото иллюстративное (Фото:Shubham Sharma/Unsplash)

Полиция в Индии арестовала преступника по прозвищу Делийский Робин Гуд, который занимался разбойными нападениями вместе со своими 25 приспешниками, и делился частью награбленного с бедняками. Об этом пишет Latest India News.

Как сообщила полиция столицы, вор по имени Вашим Акрам и 25 его "коллег" грабили дома богатых индийцев и раздавали часть награбленного беднякам. Хотя злоумышленника прозвали Робин Гудом, в реальности большую часть средств он все же оставлял себе.

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Всего Акраму удалось совершить 160 преступлений, включая убийство. Полиции понадобилось четыре месяца, чтобы поймать 27-летнего преступника. Его задержали, когда стало известно о том, что он находился у одной из железнодорожных станций в Дели для встречи с одним из своих приспешников.

В настоящее время идет следствие, полиция новостей не сообщает.

Напомним, что ранее в итальянском городе Форни ди Сопра работник одного из банков Гилберто Баскиера в течение нескольких лет воровал деньги со счетов богатых клиентов и отдавал бедным. За семь лет мужчине удалось украсть около миллиона долларов.

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