И он выиграл! В Индии мужчина 22 года судился с государством за то, что переплатил на железной дороге 20 рупий (9 гривен) 15 августа, 15:53 Настойчивый мужчина (Фото:ВВС)

Адвокат Тунгнат Чатурведе из Индии 22 года судился с государством из-за того, что в 1999 году переплатил за железнодорожный билет 20 рупий (9 гривен). Он посетил 120 заседаний и в конце концов победил. Об этом пишет BBC.

Адвокат Тунгнат Чатурведе покупал ж/д билеты на станции городка Матхура в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Два билета вместе стоили 70 рупий. Чатурведи заплатил 100 рупий, но получил всего 10 рупий сдачи. Он сказал об этом кассиру, но тот отказался возвращать еще 20 рупий. Поэтому мужчина подал в суд на кассира и на местную железную дорогу.

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Семья Чатурведе не раз просила мужчину отозвать дело, но адвокат стоял на своем. Наконец суд назначил ему выплату от государства в размере 15 тысяч рупий компенсации (почти 7 тысяч гривен) и вернуть 20 рупий под 12% годовых с 1999 по 2022 год. Если железная дорога не выплатит сумму в течение 30 дней, то ставка годовых вырастет до 15%.

Сам Чатурведе считает такую сумму недостаточной за все время, которое он потратил на суды с железной дорогой. Также адвокат убежден, что его пример вдохновит других людей никогда не сдаваться, даже если «борьба будет очень сложной».

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