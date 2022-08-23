«Участок» проработал полгода. В Индии правонарушители создали фейковый полицейский участок рядом с домом руководителя полиции 23 августа, 11:07 Фото иллюстративное (Фото:LOGAN WEAVER/Unsplash)

В штате Бихар, Индия, группа бандитов устроила фейковое отделение полиции в здании гостиницы, расположенной в 500 метрах от места жительства фактического начальника местной полиции. Об этом пишет The Guardian.

У злоумышленников даже была собственная униформа со званиями и оружием. В участке фейковые полицейские требовали деньги от местных жителей, которые приходили подавать жалобы. Другим они обещали место в полиции или оформление социального жилья, за что также брали средства.

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Но афера развалилась, когда настоящий полицейский заметил двух членов банды, носивших оружие, изготовленное в местных мастерских вместо стандартного оружия. По меньшей мере, шесть членов банды, включая двух женщин, были арестованы, но главарь группировки все еще на свободе.

Наконец, фейковый полицейский участок «протянул» шесть месяцев. Число жертв махинаций еще устанавливается.

Напомним, что полиция Бразилии арестовала женщину, которая с помощью «ясновидцев» похитила у собственной матери картины на 140 миллионов долларов.

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