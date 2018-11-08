В игре Red Dead Redemption 2 можно гладить собак. Пес из видео явно не в восторге

Если вы тратите время на то, чтобы гладить виртуального пса, не удивляйтесь если кто-то ночью перегрызет провода от вашей приставки.
Пользователь Instagram darthswader9 опубликовал реакцию своей собаки на то, что он гладил виртуального пса в игре Red Dead Redemption 2. По ее глазам все становится ясно.
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She looks at me because she knows I'm petting another dog...
Она смотрит на меня, потому что она знает, что я глажу другую собаку
Пользователи форума Reddit пишут в комментариях к видео, что их животные тоже реагируют на звук в играх:
fritocloud: спасибо за лол. Иногда, когда собаки лают в играх, моя собака поднимает голову и в замешательстве осматривается.
Adan714: мой друг рассказывал, что когда его кот слышит лай из игр, начинает шипеть.
Другой пользователь предложил включить собаке странную советскую запись "как подвывать волков".
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