08 ноября 2018, четверг

В игре Red Dead Redemption 2 можно гладить собак. Пес из видео явно не в восторге

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Так выглядит ревность
скрин из видео

Так выглядит ревность

Если вы тратите время на то, чтобы гладить виртуального пса, не удивляйтесь если кто-то ночью перегрызет провода от вашей приставки.

Пользователь Instagram darthswader9 опубликовал реакцию своей собаки на то, что он гладил виртуального пса в игре Red Dead Redemption 2. По ее глазам все становится ясно. 

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She looks at me because she knows I'm petting another dog...

Публикация от Wade Kline (@darthswader9)

Она смотрит на меня, потому что она знает, что я глажу другую собаку

Пользователи форума Reddit пишут в комментариях к видео, что их животные тоже реагируют на звук в играх:

fritocloud: спасибо за лол. Иногда, когда собаки лают в играх, моя собака поднимает голову и в замешательстве осматривается.

Adan714: мой друг рассказывал, что когда его кот слышит лай из игр, начинает шипеть.

Другой пользователь предложил включить собаке странную советскую запись "как подвывать волков".

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