Покусала подростка и подралась с кошкой. Обезьяна устроила настоящий переполох в селе в Хмельницкой области — видео 3 августа, 15:15 Поймать мартышку не могут уже больше недели (Фото:Скриншот видео Суспільне)

В селе Карповцы Хмельницкой области никак не могут поймать обезьяну, сбежавшую из вольера одного из местных жителей.

Об этом рассказали в своем сюжете журналисты Суспільного.

За неделю на свободе зеленая мартышка уже успела навести настоящий переполох, в частности, покусать 14-летнюю девочку.

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«Вечером мы были на огороде и увидели обезьяну. Она прибежала к нам. Она (дочь — ред.) рядом с ней стояла и что-то рукой провела, а та на нее вскочила и вцепилась ей передними лапами за руку и зубами за пальцы», — сообщила мать пострадавшей.

Фото: Скриншот видео Суспільне

Еще один житель села рассказал, что обезьяна облюбовала себе крышу его дома, поскольку собирает себе там плоды с растущей рядом шелковицы.

«Приехали ребята, хотели поймать, она испугалась и выскочила на дом. Вот уже всю ночь здесь на доме бегает туда-сюда, и не могут ее поймать никак», — сетует мужчина.

Фото: Скриншот видео Суспільне

Люди отмечают, что мартышка старается никого к себе близко не подпускать, а седативные препараты, которые ей дал сотрудник реабилитационного центра для диких животных, не подействовали.

Фото: Скриншот видео Суспільне

Фото: Скриншот видео Суспільне

Фото: Скриншот видео Суспільне

«Я, бывает, к ней подхожу, когда она близко сидит, говорю с ней, или повторяю за ней, как она двигается. Я бросала ей виноград, близко так не подходила. А кошка… Мама говорила, что она с ней дралась», — рассказала еще одна местная жительница.

Фото: Скриншот видео Суспільне

Как выяснилось, обезьяна жила в вольере в одном из дворов, хозяин которого взял ее на «передержку» от эвакуировавшихся заграницу знакомых.

«Когда ехали все из-под обстрелов, то наши знакомые отдали нам и просили держать у себя, пока не вернутся. Так и не вернулись. Сейчас за границей в Испании», — объяснил он журналистам, добавив, что животное само сумело открыть клетку и теперь никак не хочет возвращаться.

Фото: Скриншот видео Суспільне

Фото: Скриншот видео Суспільне

Фото: Скриншот видео Суспільне

В связи со всем этим глава села обратилась в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, однако, удастся ли хотя бы им изловить свободолюбивую мартышку, сказать пока трудно.