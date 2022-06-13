Гениальный план. Житель Хмельницкой области хотел дать взятку в размере 2000 грн, чтобы избежать штрафа 120 грн
«Великолепный план! Надежный, с**а, как швейцарские часы» (Фото:Коллаж НВ)
35-летний мужчина предложил начальнику Хмельницкого районного отделения полиции 2000 грн взятки. Он хотел избежать ответственности за незаконную торговлю, за которую ему угрожало до 120 грн штрафа. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Полицейский отказался взять взятку и вызвал следователей. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Теперь его штраф увеличится от 120 грн. до минимум 17 тысяч грн.
Ранее 10 июня участковые офицеры отделения полиции №1 Хмельницкого районного управления полиции при отработке местных рынков обнаружили мужчину, который торговал с нескольких точек пищевыми продуктами без надлежащих документов и в неустановленном месте.
Напомним, что 20-летний житель Херсона пытался пересечь границу на Закарпатье в пункте пропуска Солотвино с поддельным пенсионным. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в своих соцсетях.
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