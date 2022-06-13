Гениальный план. Житель Хмельницкой области хотел дать взятку в размере 2000 грн, чтобы избежать штрафа 120 грн

13 июня, 14:56
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«Великолепный план! Надежный, с**а, как швейцарские часы» (Фото:Коллаж НВ)

«Великолепный план! Надежный, с**а, как швейцарские часы» (Фото:Коллаж НВ)

35-летний мужчина предложил начальнику Хмельницкого районного отделения полиции 2000 грн взятки. Он хотел избежать ответственности за незаконную торговлю, за которую ему угрожало до 120 грн штрафа. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Полицейский отказался взять взятку и вызвал следователей. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Теперь его штраф увеличится от 120 грн. до минимум 17 тысяч грн.

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Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Ранее 10 июня участковые офицеры отделения полиции №1 Хмельницкого районного управления полиции при отработке местных рынков обнаружили мужчину, который торговал с нескольких точек пищевыми продуктами без надлежащих документов и в неустановленном месте.

Напомним, что 20-летний житель Херсона пытался пересечь границу на Закарпатье в пункте пропуска Солотвино с поддельным пенсионным. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в своих соцсетях.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Хмельницкий Национальная полиция Украины Взятка

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