Так себе дружба. В Хмельницком девушка оформила семь кредитов на свою близкую подругу без ее ведома 1 сентября, 18:11 С друзьями так не поступают (Фото:Национальная полиция Украины)

Пресс-служба полиции Хмельницкой области рассказала о 23-летней девушке, которая оформила 7 кредитов на свою подругу без ее ведома.

Общая сумма долга составила 10 тысяч гривен. Потерпевшая узнала об оформленных на свое имя кредитах только после уведомлений от банков о необходимости погасить задолженность. «Между девушками установились доверительные отношения. Одна из них, имея свободный доступ к интернет-банкингу подруги и к компьютеру, на котором хранились отсканированные документы, оформила на ее имя семь микрозаймов в различных кредитных учреждениях», — говорится в посте полиции.

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В настоящее время 23-летнюю жительницу Хмельницкого района подозревают по ч. 1 ст. 190 УК (мошенничество). Расследование инцидента закончили и передали дело в суд. За совершенное девушке может грозить до трех лет ограничение свободы.

Напомним, что в Полтавской области задержали 20-летнюю девушку, которая на свиданиях обворовывала своих поклонников. На нескольких из них она оформила кредиты.

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