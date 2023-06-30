Сразу вымытую. Жители Херсонской области собирают картошку прямо из-под воды — видео
После подрыва РФ дамбы Каховской ГЭС затопленными оказались значительные территории Херсонской области (Фото:Коллаж NV)
Из-за подтопления Херсонской области в результате уничтожения российскими оккупантами дамбы на Каховской ГЭС местным жителям пришлось спасать урожай картофеля, собирая его буквально из-под воды.
Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский.
На них видно, как мужчина ходит по своему участку по колена в воде, и собирает со дна уцелевший молодой картофель, складывая его в пластиковую емкость.
И хотя большая часть урожая на пострадавших из-за наводнения территориях погибла, бросать то, что еще можно спасти, украинцы, судя по всему, не собираются.
«Народ Украины копает даже под водой картошку… Щас будет перерыв, поскольку уже час в воде, а потом будем опять работать. Осталось метров 20. К вечеру выкопаю», — поделился мужчина с видео своими планами.