Сразу вымытую. Жители Херсонской области собирают картошку прямо из-под воды — видео 30 июня, 11:27 После подрыва РФ дамбы Каховской ГЭС затопленными оказались значительные территории Херсонской области (Фото:Коллаж NV)

Из-за подтопления Херсонской области в результате уничтожения российскими оккупантами дамбы на Каховской ГЭС местным жителям пришлось спасать урожай картофеля, собирая его буквально из-под воды.

Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский.

На них видно, как мужчина ходит по своему участку по колена в воде, и собирает со дна уцелевший молодой картофель, складывая его в пластиковую емкость.

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И хотя большая часть урожая на пострадавших из-за наводнения территориях погибла, бросать то, что еще можно спасти, украинцы, судя по всему, не собираются.

«Народ Украины копает даже под водой картошку… Щас будет перерыв, поскольку уже час в воде, а потом будем опять работать. Осталось метров 20. К вечеру выкопаю», — поделился мужчина с видео своими планами.

Збір картоплі на Херсонщині pic.twitter.com/Vu8V4ao0DE — Денис Казанський (@den_kazansky) June 30, 2023