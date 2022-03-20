«Прилетели наши гуси». В Херсонской области дикие гуси остановили вражеский дрон — СМИ

20 марта, 19:24
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Даже гуси восстали (Фото:Moshkovsky_art/Facebook)

Даже гуси восстали (Фото:Moshkovsky_art/Facebook)

В районе Каланчака на Херсонщине потерпел крушение еще один вражеский истребитель. По данным от СМИ, ссылающихся на очевидцев, на этот раз военный самолет оккупанта «сбила» стая диких гусей. Вполне возможно, что это произошло в других условиях, но шутки украинцев уже не остановить. НВ собрало лучшие из них.

Музыкальный телеканал М1 запостил шутку с песней участника отбора Евровидения Wellboy — Гуси.

Арт: Гусь сбивает вражеский самолет!

https://www.facebook.com/Moshkovsky.art/posts/377853737678191

Гуси маминой подруги.

https://twitter.com/Gregor3Alexandr/status/1505528870816161794

Воюем с петухами — поэтому подключились гуси.

Видео дня
https://twitter.com/storozhukandri/status/1505508312607043587

Недаром в лаборатории их выращивали и тренировали!

https://twitter.com/toxatas/status/1505271593953603587

Официальный Гусь Украины предупредил, что не нужно было их «двигать ваще».

https://www.facebook.com/thegooseishere/posts/531473728341594

Биологическое орудие.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=517629213322941&id=100052276001614

В Москву! На Воронеж! На еще куда-нибудь! Гуси готовы к бою.

https://www.facebook.com/caelestis.leucius/posts/407188274549988

Просто вдумайтесь: вторая армия мира проиграла в воздухе гусам.

https://www.facebook.com/watch/?v=1391860754592077

И вот настоящие лабораторные птички. В каждом детском дворе.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3291993894352740

Россия выпустила в Украину уже 1080 ракет в период начиная с 24 февраля, сообщили в Минобороны США. Об этом сообщает BBC, цитируя заявления анонимного брифинга в Пентагоне.

Там также отметили, что продвижение войск оккупанта остановлено по всем направлениям.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   СМИ Херсон Военный самолет Российско-украинская война

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