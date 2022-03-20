«Прилетели наши гуси». В Херсонской области дикие гуси остановили вражеский дрон — СМИ 20 марта, 19:24 Цей матеріал також доступний українською Даже гуси восстали (Фото:Moshkovsky_art/Facebook)

В районе Каланчака на Херсонщине потерпел крушение еще один вражеский истребитель. По данным от СМИ, ссылающихся на очевидцев, на этот раз военный самолет оккупанта «сбила» стая диких гусей. Вполне возможно, что это произошло в других условиях, но шутки украинцев уже не остановить. НВ собрало лучшие из них.

Музыкальный телеканал М1 запостил шутку с песней участника отбора Евровидения Wellboy — Гуси.

Арт: Гусь сбивает вражеский самолет!

Гуси маминой подруги.

Воюем с петухами — поэтому подключились гуси.

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Недаром в лаборатории их выращивали и тренировали!

Официальный Гусь Украины предупредил, что не нужно было их «двигать ваще».

Биологическое орудие.

В Москву! На Воронеж! На еще куда-нибудь! Гуси готовы к бою.

Просто вдумайтесь: вторая армия мира проиграла в воздухе гусам.

И вот настоящие лабораторные птички. В каждом детском дворе.

Россия выпустила в Украину уже 1080 ракет в период начиная с 24 февраля, сообщили в Минобороны США. Об этом сообщает BBC, цитируя заявления анонимного брифинга в Пентагоне.

Там также отметили, что продвижение войск оккупанта остановлено по всем направлениям.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

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