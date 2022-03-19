«Если нет красной икры, то не хочу». В Херсоне украинка потроллила российских военных и их гуманитарную помощь 19 марта, 21:32 Цей матеріал також доступний українською Идет российский военный без красной икры (Фото:Скриншот с видео)

В Херсоне местная жительница потроллила российских оккупантов, которые раздавали так называемую гумпомощь ради картинки на РосТВ. Отрывок видео опубликовал в YouTube журналист Сергей Руденко.

«Нет. Если красная икра есть, я возьму. А на другое не согласна, только красная икра подходит», — заявила жительница Херсона.

Отметим, что российские войска начали штурм Херсона 1 марта с обстрелов многоэтажки. Об этом сообщили местные власти. Вскоре после того в местную ОГА зашли оккупанты, однако глава ОГА (сейчас — областной военной администрации) Геннадий Лагута заявил, что администрация области продолжает функционировать.

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В Херсоне регулярно проходят многолюдные акции с украинской символикой, где местные жители протестуют против оккупационного режима.

19 марта в Генштабе ВСУ отметили, что военное руководство России пытается восстановить боеспособность подразделений и планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения 102-й российской военной базы из Армении. Также сообщается, что некоторые российские военные отказываются принимать участие в боевых действиях после столкновений с украинскими защитниками.

Накануне также состоялись переговоры президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых американский президент " описал последствия" для Китая в том случае, если страна решит оказать поддержку РФ в войне против Украины.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

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