«Концерт — бомба». В Харькове мощный взрыв случайно стал «финальным аккордом» во время выступления хора — видео

18 июля, 11:57
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«Финальный аккорд» под звук взрыва вышел очень эффектным (Фото:Коллаж NV)

«Финальный аккорд» под звук взрыва вышел очень эффектным (Фото:Коллаж NV)

Из-за продолжающейся российской агрессии украинским артистам, порой, приходится выступать под весьма своеобразный аккомпанемент.

Жители Харькова поделились в соцсетях видео с концерта народного хора, фоном для которого стали звуки взрывающихся снарядов.

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Был ли это очередной удар со стороны РФ, или же украинские специалисты пиротехнической службы просто занимались утилизацией неразорвавшихся боеприпасов, достоверно неизвестно, однако в пользу последнего может говорить то, что сирены воздушной тревоги на видео слышно не было.

Видео дня

В то же время, по некоторым данным, в этот день был обстрелян Основанский район Харькова.

Как бы то ни было, «финальный аккорд» одной из исполненных хором композиций вышел очень эффектным, поскольку последний взмах дирижера случайным образом совпал с мощным взрывом, чем произвел на собравшихся зрителей сильное впечатление.

«Это выступление просто бомба», — пошутила одна из них в комментарии к обнародованному видео.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Российская агрессия Харьков Музыканты Взрыв Война России против Украины Воздушная тревога

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