«Концерт — бомба». В Харькове мощный взрыв случайно стал «финальным аккордом» во время выступления хора — видео 18 июля, 11:57 «Финальный аккорд» под звук взрыва вышел очень эффектным (Фото:Коллаж NV)

Из-за продолжающейся российской агрессии украинским артистам, порой, приходится выступать под весьма своеобразный аккомпанемент.

Жители Харькова поделились в соцсетях видео с концерта народного хора, фоном для которого стали звуки взрывающихся снарядов.

Был ли это очередной удар со стороны РФ, или же украинские специалисты пиротехнической службы просто занимались утилизацией неразорвавшихся боеприпасов, достоверно неизвестно, однако в пользу последнего может говорить то, что сирены воздушной тревоги на видео слышно не было.

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В то же время, по некоторым данным, в этот день был обстрелян Основанский район Харькова.



Как бы то ни было, «финальный аккорд» одной из исполненных хором композиций вышел очень эффектным, поскольку последний взмах дирижера случайным образом совпал с мощным взрывом, чем произвел на собравшихся зрителей сильное впечатление.

«Это выступление просто бомба», — пошутила одна из них в комментарии к обнародованному видео.