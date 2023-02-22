«Парад клоунов». Немцы забавно затроллили участников марша сторонников РФ — видео
Участники марша несли российские флаги (Фото:Скриншот видео Miguels_Space/Twitter)
Немецкие ультраправые, поддерживающие военные преступления кремлевского режима в Украине, решили провести в Гере свой парад, однако столкнулись с забавным троллингом со стороны местного населения.
Во время их марша по улицам города кто-то выставил в окно колонку с музыкой, которой часто сопровождаются различные цирковые номера с участием клоунов или дрессированных животных.
Соответствующее сопровождение подошло толпе нацистов с флагами РФ как нельзя лучше.