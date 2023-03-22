В Германии суд обязал сторонника РФ задонатить на помощь Украине

22 марта, 17:15
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Провокация с футболкой обошлась выходцу из РФ в 1500 евро (Фото:rfi.fr)

Провокация с футболкой обошлась выходцу из РФ в 1500 евро (Фото:rfi.fr)

Житель немецкого города Висбаден поплатился за публичную поддержку кремлевского режима и его агрессии против Украины.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, 49-летний мужчина по имени Владимир носил на работу футболку с символом «Z», который используют российские оккупационные войска.

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На такую провокацию он пошел после того, как его работодатель вывесил на здании своей компании украинский флаг.

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Уже на суде выходец из РФ, живущий в Германии с 1992 года, попытался оправдаться, что якобы не знал о военных преступлениях российской армии, поскольку был одурачен кремлевской пропагандой.

Однако, несмотря на это, чтобы избежать уголовной ответственности, ему придется перечислить 1500 евро благотворительной организации Deutschland hilft, которая занимается сбором помощи для пострадавших от войны украинцев.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Германия Российская агрессия Провокации Россияне Российская пропаганда Война России против Украины

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