Немец попал в ДТП на самодельной машине (Фото: DPA/ Polizei Oldenburg)

В немецком городе Бавария мужчина попал в необычное ДТП из-за того, что он управлял самодельным, собранным из ящиков от пива, автомобилем.

Об этом 20 июня сообщило медиа Spiegel. 49-летний немец самостоятельно сконструировал автомобиль из пивных коробок и отправился в путь в нетрезвом состоянии — поездка закончилась в кювете.

В результате ДТП он получил несколько травм и переломы, его доставили в больницу.

Впоследствии правоохранители подтвердили, что водитель управлял в стадии алкогольного опьянения. Ему грозят обвинения в вождении в нетрезвом состоянии, нарушении правил регистрации транспорта и дорожного движения.

Водительские права у водителя пока не изъяли, однако этот вопрос, вероятно, пересмотрят.