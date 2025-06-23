В Баварии 49-летний мужчина катался на самодельном автомобиле из пивных ящиков — поездка закончилась аварией

23 июня, 17:09
Немец попал в ДТП на самодельной машине (Фото: DPA/ Polizei Oldenburg)

В немецком городе Бавария мужчина попал в необычное ДТП из-за того, что он управлял самодельным, собранным из ящиков от пива, автомобилем.


Об этом 20 июня сообщило медиа Spiegel. 49-летний немец самостоятельно сконструировал автомобиль из пивных коробок и отправился в путь в нетрезвом состоянии — поездка закончилась в кювете.

В результате ДТП он получил несколько травм и переломы, его доставили в больницу.

Впоследствии правоохранители подтвердили, что водитель управлял в стадии алкогольного опьянения. Ему грозят обвинения в вождении в нетрезвом состоянии, нарушении правил регистрации транспорта и дорожного движения.

Водительские права у водителя пока не изъяли, однако этот вопрос, вероятно, пересмотрят.

